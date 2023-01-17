Чорноморець вирушив на збори – одесити взяли з собою новачка
08:00 - Читать на русском
Одеський клуб розпочав свою підготовку до другої половини сезону.
Чорноморець сьогодні вже прибув до Туреччини, де проведе зимові збори, повідомляє Telegram-канал одеситів.
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Додамо, що разом з командою вирушили двоє гравців з юнацької команди – Олександр Баранюк та Станіслав Урсолов. Також з командою летить новачок команди, але клуб не розголошує його персону.
На зборах "моряки" також проведуть кілька контрольних матчів. Перший з них відбудеться 21 січня, проте ім'я суперника не розголошується.
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