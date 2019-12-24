Ковалець назвав головну невдачу Динамо в першій частині сезону 2019/20

Колишній півзахисник Динамо Сергій Ковалець підсумував першу частину сезону 2019/20 для київської команди.

Нагадаємо, Динамо під керівництвом Олексія Михайличенка не змогло вийти у плей-офф Ліги Європи, а відставання від Шахтаря в УПЛ складає вже 14 очок.

"Невихід з групи Ліги Європи – головна невдача Динамо. Не будемо забувати, що в команді по ходу сезону змінився тренерський штаб. Крім того, знову прийшли легіонери, про рівень яких ми неодноразово говорили. Вони повинні бути сильніші за українських гравців, а вони перебувають на тому ж рівні або навіть слабші.

Динамо офіційно повернуло Русина

В команді є лідер – Циганков. Молодий пацан, який намагається тягнути за собою команду. Сподіваємося, що клуб зробить висновки, підготується до другої частини сезону, продадуть чи віддадуть кудись в оренду тих легіонерів, які не грають, зміниться напрямок і він буде орієнтований на наших українських гравців.

Повторю, в першу чергу Динамо має розібратися з футболістами, яких в складі дуже багато. І, знову-таки, вибрати правильний напрямок. У Динамо дуже добре працює дитяча школа, звідки виходять дуже здібні талановиті хлопці. Як на мене, потрібно довіряти своїм гравцям, і вболівальники це зрозуміють", – розповів Ковалець в ефірі програми "Футбольний формат".

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру