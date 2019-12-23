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Динамо офіційно повернуло Русина

16:51 2830 Читать на русском
Динамо офіційно повернуло Русина
Назарій Русин / Футбол 24

Київське Динамо оголосило про дострокове припинення орендної угоди з луганською Зорею щодо форварда Назарія Русина.

Молодий нападник повертається у Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Туманні перспективи Бєсєдіна через непроходження допінг-тесту змусили "біло-синих" скористатися пунктом дострокового відкликання Русина з оренди. Тепер 21-річний форвард поїде на тренувальні збори з киянами. Восени він добре себе зарекомендував у Зорі, хоча стабільним гравцем основи не став.

У сезоні 2019/20 Назарій Русин провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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