"Як у футболі завжди буває – одні йдуть, інші приходять. Це нормальне явище. Хочу вам представити людину, яка буде тренувати вас та виводити на якийсь пік, тому що є завдання залишитися у Вищій лізі. Думаю, ми його виконаємо.

Інгулець офіційно оголосив про призначення Ковальця на посаду головного тренера

Прошу, Ковалець Сергій Іванович – це цілодобово ваш папа, бл*ть, а потім вже я.

У нас буде невелике підсилення. Вважаю, що у нас зібраний хороший колектив. Ми це показали в останніх двох матчах. Не думаю, що треба когось змінювати, чи структурно щось змінювати. Ми достатньо сильні, щоб нав’язувати конкуренцію усім. Завдання на сезон ви зрозуміли – нам потрібно залишитись в УПЛ.

Вибачте, що можу рідше приїжджати. У мене тепер інші цілі – 24/7 перемога. Впевнений, що ми її швидко доб'ємося, а потім вже будемо жити футболом", – сказав Поворознюк під час презентації тренера.

Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов на 14-й сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 13 очок.

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