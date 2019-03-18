Коваленко: Тренери збірної України розкажуть нам, як протистояти Роналду

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко поділився очікуваннями напередодні старту відбору до Євро-2020.

"Без сумніву 150-й матч у футболці Шахтаря вийшов для команди складним. Зоря билася до кінця, але нам перемога потрібна була більше, щоб не підпустити до себе Динамо.

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А взагалі приємно зіграти стільки матчів за такий великий клуб. Постараюся не зупинятися на досягнутому, а й надалі допомагати команді здобувати перемоги. Для мене кожна гра за Шахтар, немов свято.

Збірна? Без сумніву, поєдинок проти Португалії буде для нас дуже складним. Суперник – чинний чемпіони Європи. Але нам потрібно брати свої очки, і грати наша команда буде грати тільки на перемогу.

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Роналду – це нападник, який може все вирішити самотужки. Але тренери нам розкажуть, як краще протистояти Кріштіану. Сподіваюся, ми будемо до цього готові.

Мессі чи Роналду? Португалець. Мені здається, що він завжди голодний до футболу. Справжній професіонал", – цитує Коваленка Команда 1.