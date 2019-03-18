Коваленко: Тренеры сборной Украины расскажут нам, как противостоять Роналду

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко поделился ожиданиями накануне старта отбора к Евро-2020.

"Без сомнения, 150-й матч в футболке Шахтера вышел для команды сложным. Заря билась до конца, но нам победа нужна была больше, чтобы не подпустить к себе Динамо.

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А вообще приятно сыграть столько матчей за такой большой клуб. Постараюсь не останавливаться на достигнутом, но и в дальнейшем помогать команде одерживать победы. Для меня каждая игра за Шахтер, словно праздник.

Сборная? Без сомнения, поединок против Португалии будет для нас очень сложным. Соперник – действующий чемпионы Европы. Но нам нужно брать свои очки и играть, наша команда будет играть только на победу.

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Роналду – это нападающий, который может все решить самостоятельно. Но тренеры нам расскажут, как лучше противостоять Криштиану. Надеюсь, мы будем к этому готовы.

Месси или Роналду? Португалец. Мне кажется, что он всегда голоден к футболу. Настоящий профессионал", – цитирует Коваленкоа Команда 1.