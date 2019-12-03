Коваленко повернувся до загальної групи Шахтаря, два гравці основи тренувались індивідуально

Донецький Шахтар розпочав підготовку до матчу 17-го туру УПЛ проти Олімпіка.

До загальної групи "гірників" повернувся півзахисник Віктор Коваленко, який пропускав матч проти Маріуполя, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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За індивідуальною програмою тренувалися Ісмаїлі та Марлос. Бразильський захисник провів повний матч проти Маріуполя, а атакувальний хавбек збірної України востаннє виходив на поле 6-го листопада у матчі Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб (3:3). Марлос пропустив матчі Шахтаря проти київського Динамо, Манчестер Сіті та Маріуполя, а також не грав за збірну України проти Естонії та Сербії.

Нагадаємо, "гірники" зустрінуться з Олімпіком у п'ятницю, 6-го грудня. Вже наступного тижня команда Луїша Каштру проведе вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

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