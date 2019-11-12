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"Це нагадує ситуацію Бонуччі, яку вирішив психолог", – відомий скаут дав пораду Коваленку

17:38 1351 Читать на русском
"Це нагадує ситуацію Бонуччі, яку вирішив психолог", – відомий скаут дав пораду Коваленку
Віктор Коваленко / Футбол 24

Відомий український скаут Алекс Великих в інтерв'ю "Футбол 24" пояснив ігрові проблеми півзахисника донецького Шахтаря Віктора Коваленка психологією.

"Гравець, який увесь час вважається перспективним, але час минає, а Віктору ніяк не вдається впоратись із ситуацією, коли від нього очікують великого футболу. Талант є, вік той, коли треба домінувати, але завжди щось не виходить.

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Можна лише побажати йому стати основним у клубі та збірній. Втрачати такого сильного півзахисника нікому б не хотілося. Думаю, основна проблема все ж у психології. Це нагадує ситуацію, у якій свого часу перебував Бонуччі, і яку він вирішив завдяки психологу", – розповів агент.

Відзначимо, що в сезоні 2019/20 Віктор Коваленко провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив лише 1 м'яч. Нинішня кампанія є вже 6-ю на професіональному рівні для хавбека.

Повну версію інтерв'ю з Алексом Великих читайте на "Футбол 24": "Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний

Джерело: Футбол 24
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"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний
15:00
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Теги
Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Алекс Великих
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