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ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Коваленко потрапив до символічної збірної тижня в Лізі Європи за версією авторитетного ресурсу

17:21 622 Читать на русском
Коваленко потрапив до символічної збірної тижня в Лізі Європи за версією авторитетного ресурсу
Віктор Коваленко / Сайт Шахтаря

Хавбек Віктор Коваленко став одним з найкращих гравців Шахтаря у першому матчі 1/16 Ліги Європи проти Бенфіки (2:1).

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

Півзахисник "гірників" потрапив до символічної збірної тижня в Лізі Європи за версією аналітичного порталу Infogol.

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Коваленко провів на полі весь матч і був одним з найактивніших на полі. Саме гравець збірної України забив другий м'яч і вирвав для Шахтаря перемогу в домашньому матчі. Джерело назвало головним героєм дня форварда Айнтрахта Ф Даїчі Камаду. Японець оформив хет-трик у ворота Зальцбурга, допомігши "орлам" розгромити суперника 4:1.

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи відбудуться вже за тиждень, 27 лютого. Шахтар поїде в Лісабон і спробує втримати свою перевагу, початок зустрічі – о 22:00.

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Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Ліга Європи Шахтар - Бенфіка
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