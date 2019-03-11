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Коваленко – найкращий гравець 21-го туру УПЛ

12:19 125 Читать на русском
Коваленко – найкращий гравець 21-го туру УПЛ
Віктор Коваленко / фото: ФК Шахтар

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 21-го туру Прем'єр-ліги 2018/19.

6’ Віктор Коваленко
35’ Микола Матвієнко
44’ Де Андраде Барберан Майкон
64’ Віктор Коваленко
79’ Тайсон
 
Мартін Онгла 78’

Найкращим гравцем 21-го туру УПЛ став півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко, повідомляє офіційний сайт української Прем’єр-ліги. Він значно випередив динамівця Дениса Гармаша й одноклубника Ісмаїлі.

Шахтар – Карпати – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Зауважимо, що у 21-у турі Шахтар розтрощив Карпати з рахунком 5:0, а Коваленко став автором двох голів.

До складу експертної комісії увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев та Ігор Яворський.

Шахтар – Карпати: Фонсеку вітають прямо під час матчу, "допомога арбітра" була зайвою, або Коваленко пише історію

Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Карпати Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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