Коваленко – найкращий гравець 21-го туру УПЛ

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 21-го туру Прем'єр-ліги 2018/19.
Найкращим гравцем 21-го туру УПЛ став півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко, повідомляє офіційний сайт української Прем’єр-ліги. Він значно випередив динамівця Дениса Гармаша й одноклубника Ісмаїлі.
Шахтар – Карпати – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Зауважимо, що у 21-у турі Шахтар розтрощив Карпати з рахунком 5:0, а Коваленко став автором двох голів.
До складу експертної комісії увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев та Ігор Яворський.
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