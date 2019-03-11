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Коваленко – лучший игрок 21-го тура УПЛ

12:19 2 Читати українською
Коваленко – лучший игрок 21-го тура УПЛ
Виктор Коваленко / фото ФК Шахтер

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 21-го тура Премьер-лиги 2018/19.

6’ Виктор Коваленко
35’ Николай Матвиенко
44’ Де Андраде Барберан Майкон
64’ Виктор Коваленко
79’ Тайсон
 
Мартин Онгла 78’

Лучшим игроком 21-го тура УПЛ стал полузащитник Шахтера Виктор Коваленко, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги. Он значительно опередил динамовца Дениса Гармаша и своего одноклубника Исмаили.

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Заметим, что в21-м туре Шахтер разгромил Карпаты со счетом 5:0, а Коваленко стал автором двух голов.

В состав экспертной комиссии УПЛ вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

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Теги
Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Шахтер - Карпаты
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