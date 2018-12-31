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Коваленко – автор найкращого гола Шахтаря у 2018-му

14:23 114 Читать на русском
Коваленко – автор найкращого гола Шахтаря у 2018-му
Коваленко – автор найкращого гола Шахтаря у 2018-му / Фото ФК Шахтар

Вболівальники Шахтаря визначили найкращий гол донецького клубу в минулому році.

Вирішальний гол Віктора Коваленка у ворота Динамо (2:1) в матчі 14-го туру УПЛ визнаний вболівальниками Шахтар найкращим взяттям воріт команди у 2018 році, повідомляє офіційний сайт клубу.

Що кричав Коваленко після гола у ворота Динамо (18+)

Основним конкурентом Віктора був Фред із своїм голом у ворота Роми в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В поточному сезоні УПЛ Коваленко провів 11 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та одним асистом.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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