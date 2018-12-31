Коваленко – автор найкращого гола Шахтаря у 2018-му

Вболівальники Шахтаря визначили найкращий гол донецького клубу в минулому році.

Вирішальний гол Віктора Коваленка у ворота Динамо (2:1) в матчі 14-го туру УПЛ визнаний вболівальниками Шахтар найкращим взяттям воріт команди у 2018 році, повідомляє офіційний сайт клубу.

Що кричав Коваленко після гола у ворота Динамо (18+)

Основним конкурентом Віктора був Фред із своїм голом у ворота Роми в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В поточному сезоні УПЛ Коваленко провів 11 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та одним асистом.