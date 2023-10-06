Екс-воротар київського Динамо і збірної України Максим Коваль провів один із найгірших матчів у своїй кар'єрі. У виїзній грі другого туру групового етапу Ліги Європи з празькою Славією Шериф зазнав найбільшої у своїй історії поразки в єврокубках. Коваль пропустив по три м'ячі в кожному з таймів – його реакція на шостий пропущений м'яч була красномовною. Український голкіпер натягнув ігрову футболку собі на голову.

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Матч із Шерифом став знаковим для Славії – цього дня вболівальники "червоно-білих" відзначили 70-річний ювілей домашнього стадіону Еден. Але при всьому при цьому на шість м'ячів команда господарів не награла. Згідно з показниками xG (2,48), Славія заслужила забити в цій зустрічі максимум три м'ячі.