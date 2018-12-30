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Коваль допоміг Аль-Фатеху зупинити віце-лідера чемпіонату Саудівської Аравії

18:29 393 Читать на русском
Коваль допоміг Аль-Фатеху зупинити віце-лідера чемпіонату Саудівської Аравії
Максим Коваль / фото із соцмереж

В матчі 15 туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Фатех відібрав очки у Аль-Насра, який йде на другій позиції. Українець Максим Коваль провів на полі весь матч.

Чемпіонат Саудівської Аравії, 15 тур

Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:0

Аль-Фатех зумів зупинити Аль-Наср, який відчайдушно бореться за чемпіонство Саудівської Аравії. У складі Аль-Насра виступає колишній хавбек Дніпра Жуліано.

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Максим Коваль провів на полі весь матч. До слова, український голкіпер не пропустив у другому поєдинку поспіль, а його команда не програє вже у 4-х останніх матчах – перемога та 3 нічиї. Після 15 турів Аль-Фатех посідає 11 позицію та набрав 19 очок.

Нагадаємо, Коваль виступає за Аль-Фатех на правах оренди з Динамо, яка розрахована на один рік. Аравійський клуб має право викупу голкіпера.

Теги
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