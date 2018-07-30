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Ковач: Лєвандовскі хоче піти, але Баварія не збирається його продавати

18:43 126 Читать на русском
Ковач: Лєвандовскі хоче піти, але Баварія не збирається його продавати
Роберт Лєвандовскі / соцмережі

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував можливий відхід нападника Роберта Лєвандовскі.

"Він нікуди не піде, і я можу сміливо заявити, що ми не хочемо його продавати.

Лєвандовскі все ще може перейти в Реал

Це правда, що Роберт хотів би пограти в іншому клубі, але те, що хоче він і ми – це різні речі.

Ми єдині, хто вирішує, і у Роберта діє контракт, хоча я не знаю, коли він завершується.

Роббен і Рібері досі запалюють, прогрес екс-конкурентів Ярмоленка. Як Баварія і Борусія Д готувалися до сезону на МКЧ

Але він буде виконувати угоду так довго, як це можливо", – сказав Ковач Sky Sports.

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