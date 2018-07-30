Ковач: Лєвандовскі хоче піти, але Баварія не збирається його продавати

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Снайпер Динамо і ще 2 українські герої туру в УПЛ – вони вразили переможними голами й особливим (не)святкуванням
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AC/DC й Арсенал, Daft Punk і ПСЖ: мережу підкорюють круті емблеми, де об'єднані музичні гурти та футбольні клубиСвіт — 17:15 408
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"Карраскаль – лише бліда тінь". Динамо потрібен форвард, Ворскла провалила старт, або Навіщо було запрошувати Раванеллі?Україна — 17:00 3045
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Міжнародний Кубок чемпіонів: ПСЖ на останніх хвилинах здобув перемогу над АтлетікоТовариські матчі — 16:32 550
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Скільки отримують тренери УПЛ – у більшості смішна зарплата, а Хацкевич не конкурент ФонсеціУкраїна — 15:53 5924
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