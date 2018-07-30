Ковач: Левандовски хочет уйти, но Бавария не собирается его продавать

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал возможный уход нападающего Роберта Левандовски.

"Он никуда не уйдет, и я могу смело заявить, что мы не хотим его продавать.

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Это правда, что Роберт хотел бы поиграть в другом клубе, но то, что хочет он и мы – это разные вещи.

Мы единственные, кто решает, и у Роберта действует контракт, хотя я не знаю, когда он завершается.

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Но он будет выполнять соглашение так долго, как это возможно", – сказал Ковач Sky Sports.