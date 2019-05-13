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Коутинью получил повреждение и может пропустить финал Кубка Испании

13 мая 08:46 55 Читати українською
Коутинью получил повреждение и может пропустить финал Кубка Испании
Филиппе Коутинью / Evening Standard

Полузащитник Барселоны Коутинью травмировался в матче против Хетафе (2:0) и рискует пропустить финал Кубка Испании.

39’ Артуро Видаль
89’ Джене Даконам
 
39’ Артуро Видаль
89’ Джене Даконам

У бразильца диагностировано растяжение мышцы бедра, а восстановление займет около 10 дней, сообщает официальный твиттер Барселоны.

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Таким образом, Коутинью рискует пропустить финал Кубка Испании против Валенсии, так как приступит к тренировкам непосредственно накануне матча.

Отметим, что фанаты на Камп Ноу освистали Коутинью во время его замены в матче с Хетафе, а Барселона победила команду из пригорода Мадрида 2:0 благодаря голу Видаля и автоголу Даконама.

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Теги
Испания Барселона Барселона Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Барселона - Хетафе
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