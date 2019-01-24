Коул повідомив, що завершить кар'єру в кінці сезону 2018/19

Захисник Дербі Каунті Ешлі Коул анонсував завершення кар'єри після того, як відпрацює контракт з "баранами".

"Можливо, після цього сезону ви побачите Ешлі Коула, який завершив кар'єру. Я досі люблю грати, але тіло вже не може витримувати навантажень", – цитує Коула BBC Radio Derby.

Обматюкав арбітра, обіграв Моурінью та рветься в АПЛ: перші кроки Лемпарда на тренерському шляху у Дербі Каунті

Нагадаємо, цієї зими Ешлі Коул перейшов у Дербі Каунті, який очолює його колишній одноклубник Френк Лемпард. Команда наразі веде боротьбу за підвищення в АПЛ.