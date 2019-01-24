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Коул повідомив, що завершить кар'єру в кінці сезону 2018/19

16:08 101 Читать на русском
Коул повідомив, що завершить кар'єру в кінці сезону 2018/19
Ешлі Коул / соцмережі

Захисник Дербі Каунті Ешлі Коул анонсував завершення кар'єри після того, як відпрацює контракт з "баранами".

"Можливо, після цього сезону ви побачите Ешлі Коула, який завершив кар'єру. Я досі люблю грати, але тіло вже не може витримувати навантажень", – цитує Коула BBC Radio Derby.

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Нагадаємо, цієї зими Ешлі Коул перейшов у Дербі Каунті, який очолює його колишній одноклубник Френк Лемпард. Команда наразі веде боротьбу за підвищення в АПЛ.

Теги
Англія Ешлі Коул Ешлі Коул Дербі Каунті Дербі Каунті
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