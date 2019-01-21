Ешлі Коул офіційно перейшов у Дербі Каунті Лемпарда

Досвідчений захисник буде грати під керівництво Френка Лемпарда у Чемпіоншипі

38-річний Коул, який нещодавно покинув МЛС та отримав статус вільного агента, став гравцем Дербі Каунті, повідомляє офіційний сайт "баранів".

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Повідомляється, що легендарний захисник підписав контракт, розрахований до кінця поточного сезону. Попереднім клубом Ешлі був Лос-Анджелес Гелаксі, який він покинув у листопаді.

Зазначимо, що Дербі Каунті очолює легендарний гравець Челсі Френк Лемпард з яким Коул грав пліч-о-пліч у складі "синіх" впродовж 8 років. Ешлі покинув Челсі у 2014 році, перейшовши у Рому.

Після 28 турів Чемпіоншипу Дербі Каунті посідає 6 сходинку турнірної таблиці.

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