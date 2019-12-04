Ярмоленко не допоміг Вест Хему врятуватися від поразки Вулверхемптону та спровокував фатальний гол

Вест Хем поїхав у гості до Вулверхемптона в рамках 15 туру АПЛ, але не привіз з Молінью жодного очка (2:0). Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Вулверхемптон приймав лондонських гостей у хорошому гуморі – команда Нуну Ешпіріту Санту не знала поразок протягом 9 матчів АПЛ. Вест Хем у минулому турі перервав невдалу серію сенсаційною перемогою над Челсі, але до сьогоднішнього протистояння все одно підходив у ролі аутсайдера.

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Мануель Пеллегріні вдруге поспіль залишив Андрія Ярмоленка на лаві запасних. Команди в першу чверть поєдинку не показали буквально нічого – вичікування та гра без воріт. Вулверхемптон перетворив у гол дебютний момент у матчі, використавши традиційну слабкість Вест Хема – передачі з розріз між крайнім і центральним захисниками на хід швидкому форварду.

Жота увірвався у коридор і прострілив у центр на Хіменеса. У мексиканця удар не вийшов, але голкіпер гостей вирішив зачепити м'яч, який і так летів над воротами. Це була фатальна помилка Девіда Мартіна – героя попереднього матчу, в якому 33-річний воротар дебютував в АПЛ. Один кутовий Вест Хем відбив, однак другий став результативним. Моутінью подав, Дендонкер зіграв на випередження – 1:0.

Лише після цього "молотобійці" заворушилися. Райс потужно пробив головою в площину – Патрісіу намертво зафіксував м'яч у руках. Форнальс обігрався з партнером на лівому фланзі й ефектно закрутив під поперечину, однак португальський кіпер своїм сейвом зірвав оплески стадіону. Господарі відбили рідкісні зазіхання суперника та могли подвоїти перевагу, коли Жота змістився та бахнув у кут, однак Мартін був на місці.

Діогу продовжив загострювати по перерві: сам пробив зі штрафного, класно вивів на удар Дендонкера. Вулверхемптон створював тонну гольових моментів, але Хонні та Хіменес не реалізували виходи сам на сам з Мартіном, а після ударів Саїсса м'яч трішки розминувся зі стійкою. Ще один супершанс для Хіменеса – Мартін знову нейтралізував.

Вест Хем міг покарати "вовків" за марнотратство, якби Снодграсс краще прийняв феноменальний пас Форнальса. На жаль, Роберт погано приборкав м'яч, змарнував шанс і ще й травмувався. Замість нього на останні пів години вийшов Андрій Ярмоленко. Нічим особливим українець гостям не допоміг. Віддав декілька передач назад для підтримки атак у центрі поля, вчасно кинув у прорив по флангу Фредерікса, не дочекався помилки Саїсса в чужому штрафному та з метра пробив у суперника.

Втім, Ярмоленко все ж став співавтором гола... на власні ворота. Не зумів прийняти пас поблизу центральної лінії, незграбно втратив м'яч і спровокував результативну атаку Вулверхемптона. Господарі реактивно прорвалися лівим флангом, багато зробив Хонні, після чого м'яч відскочив до Нету. Акуратна скидка на Кутроне – гол в дальній кут, 2:0. І якщо до того моменту Вест Хем зберігав шанси на порятунок, то гол Патріка став фатальним для лондонців.

Вест Хем зазнав четвертої поразки в 5 останніх турах і залишився на 13 місці в турнірній таблиці. Вурверхемптон продовжив вдалу серію, набрав 23 очки та піднявся на 5 сходинку АПЛ.