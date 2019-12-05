Ярмоленко не врятував Вест Хем від поразки Вулверхемптону – відео голів та огляд матчу

Бельгія — 00:20 747
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Яремчук, Безус і Пластун не врятували Гент від вильоту з Кубка Бельгії, Брюгге Соболя пройшов завдяки серії пенальті
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