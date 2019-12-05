Ярмоленко не врятував Вест Хем від поразки Вулверхемптону – відео голів та огляд матчу

Лондонський Вест Хем поступився Вулверхемптону на виїзді в 15-му турі АПЛ. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

"Молотки" пропустили по м'ячу в кожному з таймів. Відкрили рахунок господарі на 23-й хвилині. Це Моутінью подав кутовий, а Леандер Дендонкер виявився першим на м'ячі на дальній стійці – 1:0.

Ярмоленко не допоміг Вест Хему врятуватися від поразки Вулверхемптону та спровокував фатальний гол

У другому таймі на полі з'явився Андрій Ярмоленко, але врятувати Вест Хем не зумів. Більше того, лондонці пропустили вдруге. На 86-й хвилині "вовки" втекли в контратаку й після серії рикошетів вивели на ударну позицію Патріка Кутроне. Італієць із лінії штрафного не промахнувся – 2:0.