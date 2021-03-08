"А ось десь сумує Євген Селезньов, який думає: "А ось якби я грав, то був би і півфінал Кубка і три очки з Інгульцем".

Селезньов має шанс повернутись у Колос – Денисов окреслив варіант розвитку подій

Могли зіпсувати настрій ювіляру Олександру Поворознюку футболісти Колоса, але позаштатного пенальтиста Євгена Селезньова поки ще не може звести президент Колоса Андрій Засуха з головним тренером Русланом Костишиним. Зустріч ця так і не відбулася, і не знаю, відбудеться вона тепер чи ні, поки немає ніякої інформації. Ось так Колос втрачає перемогу через те, що пенальті у команди явно не йдуть", – сказав Денисов у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Євген несподівано покинув турецькі збори Колоса через порушення режиму, ЗМІ заявили, що проблемою стало вживання алкоголю форвардом. Наразі Селезньов відсторонений від команди.

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