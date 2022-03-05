Костышин поддержал Украину, выйдя на матч казахского первенства в футболке "сине-желтых"
Наставник Аксу Руслан Костышин также сделал жест в поддержку родной Украины в войне с российскими оккупантами.
На матч 1-го тура чемпионата Казахстана между Аксу и Атырау во главе нового клуба впервые вышел Руслан Костышин.
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Наставник надел футболку сборной Украины поверх куртки, продемонстрировав таким образом единство с украинским народом.
Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор кафиров и уничтожают врага, который теперь стал атаковать гражданских людей.
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