Наставник Аксу Руслан Костышин также сделал жест в поддержку родной Украины в войне с российскими оккупантами.

На матч 1-го тура чемпионата Казахстана между Аксу и Атырау во главе нового клуба впервые вышел Руслан Костышин.

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Наставник надел футболку сборной Украины поверх куртки, продемонстрировав таким образом единство с украинским народом.

Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор кафиров и уничтожают врага, который теперь стал атаковать гражданских людей.

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