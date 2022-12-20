Нещодавно вже колишній півзахисник Олександрії Денис Костишин офіційно підписав контракт з американським клубом Ель Пасо Локомотива, який виступає у другому дивізіоні США. За інформацією KDK, 25-річний українець виїхав з країни за системою "Шлях" як волонтер.

Вихованець Динамо офіційно перебрався в американський клуб

Джерело зазначає, що це популярний спосіб серед клієнтів агента Вадима Шаблія, яким є і сам Костишин. До слова, "Шлях" – це система, за допомогою якої перетинати кордон можуть водії призовного віку, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ або перевозять медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, Костишин розірвав угоду з Олександрією, до якої приєднався на правах вільного агента. У поточному сезоні в його активі всього 3 матчі (130 хвилин) і один гол. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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