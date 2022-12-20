Недавно уже бывший полузащитник Александрии Денис Костышин официально подписал контракт с американским клубом Эль Пасо Локомотива, выступающим во втором дивизионе США. По информации KDK, 25-летний украинец выехал из страны по системе "Путь" в качестве волонтера.

Воспитанник Динамо официально перебрался в американский клуб

Источник отмечает, что это популярный способ среди клиентов агента Вадима Шаблия, которым является и сам Костышин. К слову, "Путь" – это система, с помощью которой пересекать границу могут водители призывного возраста, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ или перевозящие медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Напомним, Костышин расторг соглашение с Александрией, к которой присоединился на правах свободного агента. В текущем сезоне в его активе всего 3 матча (130 минут) и один гол. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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