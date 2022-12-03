Клуб з Кіровоградщини та Денис Костишин розірвали контракт за обопільною згодою, стверджує Footboom.

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Півзахисник приєднався до Олександрії вільним агентом на початку року. Костишин-молодший відразу отримав травму плеча, а потім чемпіонат України достроково завершили через війну. Нова кампанія також виявилась невдалою для 25-річного гравця – всього 3 матчі (130 хвилин) і один гол. Контракт з Олександрією діяв до літа 2024-го, однак сторони вирішили розійтися раніше.

Додамо, що "жовто-чорні" пішли на зимову перерву п'ятими у турнірній таблиці УПЛ, але за втраченими очками ділять третю сходинку з Динамо.

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