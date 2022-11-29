Головний арбітр поєдинку показав 12 жовтих карток, вилучив гравця Руха і призначив пенальті у ворота Олександрії. Словом, було гаряче.

"Сумно, бо з перших хвилин я розумів, що зимовий футбол, але не до такого ступеня...

З перших хвилин така гра – фол, фол, удари, удари... Рефері нічого не діє. Потім переламали гру, забили гол, але цей 11-метровий, треба ще дивитися.

Неординарний шедевр у відеоогляді матчу Олександрія – Рух – 1:1

Я дуже вдячний хлопцям – мужики, показали характер. За такого поля, за такої гри, коли тебе на кожному клаптику "шарашать" то по ногах, то по голові, то по корпусу... Це якийсь кікбоксинг, а не футбол.

Дуже мені не сподобалася поведінка футболістів Руха – може, їх м'ясом нагодували... Руніч взагалі хотів добити. Якби мав ніж, то, мені здається, ще й підрізав би його. Хотіли виграти, але не вийшло завершити на мажорній ноті. Ну і треба дивитися 11-метровий, адже є питання", – цитує Гуру офіційний сайт Олександрії.

На зимову паузу Олександрія пішла в статусі 5-ї команди УПЛ, маючи 24 очки. Рух на 13-му місці (13 балів).

Рух у меншості завдяки пенальті оформив камбек з Олександрією – брутальний матч завершився бійкою, дісталось і Кучуку