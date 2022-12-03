Александрия начала смену состава уже в первые дни зимнего перерыва.

Клуб с Кировоградщины и Денис Костышин разорвали контракт по обоюдному согласию, утверждает Footboom.

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Полузащитник присоединился к Александрии свободным агентом в начале года. Костышин-младший сразу получил травму плеча, а затем чемпионат Украины досрочно завершили из-за войны. Новая кампания также оказалась неудачной для 25-летнего игрока – всего 3 матча (130 минут) и один гол. Контракт с Александрией действовал до лета 2024-го, однако стороны решили разойтись раньше.

Добавим, что "желто-черные" ушли на зимний перерыв пятыми в турнирной таблице УПЛ, но по потерянным очкам делят третье место с Динамо.

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