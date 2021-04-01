Журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо зустрічі опального нападника з Русланом Костишиним та Андрієм Засухою.

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"Довгоочікувана тристороння зустріч у ковалівському форматі відбулася. Костишин та Селезньов нарешті подивилися один одному в очі. Але навіть за присутності президента Засухи не порозумілися. Гравець і надалі поза командою і без зарплати. Схоже, це остаточна крапка в історії", – написав Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, контракт Селезньова належить Колосу, але форвард був виключений зі складу команди після конфлікту з головним тренером Русланом Костишиним на зимових навчально-тренувальних зборах. У поточному сезоні Євген провів за ковалівців 12 матчів, забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.

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