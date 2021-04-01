Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас поделился инсайдом о встрече опального нападающего с Русланом Костышиным и Андреем Засухой.

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"Долгожданная трехсторонняя встреча в ковалевском формате состоялась. Костышин и Селезнев наконец-то посмотрели друг другу в глаза. Но даже в присутствии президента Засухи не нашли общий язык. Игрок и в дальнейшем вне команды и без зарплаты. Похоже, это окончательная точка в истории", – написал Бурбас в Twitter.

Напомним, контракт Селезнева принадлежит Колосу, но форвард был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах. В текущем сезоне Евгений провел за ковалевцев 12 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

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