Косовський покинув Динамо та очолив молодіжну команду Ворскли

Тренер Динамо U-19 покинув свою посаду та став наставником молодіжної команди Ворскли U-21.

Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про призначення Віталія Косовського на посаду головного тренера команди U-21.

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До цього екс-хавбек Динамо працював асистентом наставника юнацької команди киян U-19 Ігоря Костюка, його помічниками залишаються Андрій Анненков та Олег Венглинський.

Наразі "біло-сині" готуються до матчу 1/8 Юнацької ліги УЄФА проти туринського Ювентуса, який відбудеться 19 лютого.

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