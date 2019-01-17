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Косовський покинув Динамо та очолив молодіжну команду Ворскли

16:52 219 Читать на русском
Косовський покинув Динамо та очолив молодіжну команду Ворскли
Віталій Косовський (зліва) / ФК Ворскла

Тренер Динамо U-19 покинув свою посаду та став наставником молодіжної команди Ворскли U-21.

Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про призначення Віталія Косовського на посаду головного тренера команди U-21.

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До цього екс-хавбек Динамо працював асистентом наставника юнацької команди киян U-19 Ігоря Костюка, його помічниками залишаються Андрій Анненков та Олег Венглинський.

Наразі "біло-сині" готуються до матчу 1/8 Юнацької ліги УЄФА проти туринського Ювентуса, який відбудеться 19 лютого.

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