Косовський: Гра Ворскли вимагає покращення

Виконувач обов'язків головного тренера Ворскли Віталій Косовський поділився емоціями від перемоги своїх підопічних над Арсеналом-Київ.

"Головне – це результат, те, що ми сьогодні перемогли – дуже важливо. Це наша перша перемога за сім матчів. Також важливо, що гол забив Юрій Коломоєць. Це вдвічі приємніше. Він дуже старається, добре працює. Думаю, цей гол додасть йому впевненості.

Ворскла – Арсенал-Київ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Незважаючи на перемогу гра команди вимагає покращення. Що стосується гри, хочеться бачити більш агресивний футбол, хочеться більше забитих м'ячів, але те що є, те є", – розповів Віталій Косовський на післяматчевій прес-конференції.

Після звітного матчу Ворскла набрала 38 очок та наздогнала Десну, яка посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Ворскла вдома перемогла Арсенал-Київ – Коломоєць забив перший гол з травня 2018-го