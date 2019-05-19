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Косовский: Игра Ворсклы требует улучшения

19 мая 11:35 54 Читати українською
Косовский: Игра Ворсклы требует улучшения
Виталий Косовский / фото: ФК Арсенал-Киев

Исполняющий обязанности главного тренера Ворсклы Виталий Косовский поделился эмоциями от победы своих подопечных над Арсеналом-Киев.

"Главное – это результат, то, что мы сегодня победили – очень важно. Это наша первая победа за семь матчей. Также важно, что гол забил Юрий Коломоец. Это вдвойне приятно. Он очень старается, хорошо работает. Думаю, этот гол придаст ему уверенности.

Ворскла – Арсенал-Киев – 2:0 – видео голов и обзор матча

Несмотря на победу игра команды требует улучшения. Что касается игры, хочется видеть более агрессивный футбол, хочется больше забитых мячей, но то что есть, то есть", – рассказал Виталий Косовский на послематчевой пресс-конференции.

После отчетного матча Ворскла набрала 38 очков и догнала Десну, которая занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Ворскла дома победила Арсенал-Киев – Коломоец забил первый гол с мая 2018-го

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