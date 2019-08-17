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Космічний гол в чемпіонаті Ірландії – гравець повторив легендарний забитий м'яч Бекхема

18:01 658 Читать на русском
Космічний гол в чемпіонаті Ірландії – гравець повторив легендарний забитий м'яч Бекхема
Джонні Аддіс / Belfasttelegraph

Гравець Баллімена Юнайтед Джонні Аддіс повторив легендарний гол Девіда Бекхема з центра поля.

У матчі чемпіонату Ірландії між Ларне та Баллімена Юнайтед Джонні Аддіс відзначився неймовірним голом в стилі Девіда Бекхема з центра поля.

В Колумбії гравець відзначився шедевральним голом, обігравши 7 суперників

Гравець перехопив м'яч на власній половині поля і другим дотиком пробив, закинувши м'яч прямісінько за комірець воротарю.

Цікаво, що Аддіс відзначився таким забитим м'ячем у 23-тю річницю легендарного гола Девіда Бекхема у ворота Уімблдона.

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Відеоновини Світ Фантастичні голи Девід Бекхем Девід Бекхем Ірландія Ірландія
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