Космический гол в чемпионате Ирландии – игрок повторил легендарный забитый мяч Бекхэма

Игрок Баллимена Юнайтед Джонни Аддис повторил легендарный гол Дэвида Бекхэма с центра поля.

В матче чемпионата Ирландии между Ларне и Баллимена Юнайтед Джонни Аддис отличился невероятным голом в стиле Дэвида Бекхэма с центра поля.

В Колумбии игрок отметился шедевральным голом, обыграв 7 соперников

Игрок перехватил мяч на своей половине поля и вторым касанием пробил, закинув мяч прямо за шиворот вратарю.

Интересно, что Аддис отличился таким забитым мячом в 23-ю годовщину легендарного гола Дэвида Бекхэма в ворота Уимблдона.

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