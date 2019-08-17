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Космический гол в чемпионате Ирландии – игрок повторил легендарный забитый мяч Бекхэма

18:03 13 Читати українською
Космический гол в чемпионате Ирландии – игрок повторил легендарный забитый мяч Бекхэма
Джонни Аддис / Belfasttelegraph

Игрок Баллимена Юнайтед Джонни Аддис повторил легендарный гол Дэвида Бекхэма с центра поля.

В матче чемпионата Ирландии между Ларне и Баллимена Юнайтед Джонни Аддис отличился невероятным голом в стиле Дэвида Бекхэма с центра поля.

В Колумбии игрок отметился шедевральным голом, обыграв 7 соперников

Игрок перехватил мяч на своей половине поля и вторым касанием пробил, закинув мяч прямо за шиворот вратарю.

Интересно, что Аддис отличился таким забитым мячом в 23-ю годовщину легендарного гола Дэвида Бекхэма в ворота Уимблдона.

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Теги
Мир Видеоновости Фантастические голы Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Ирландия Ирландия
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