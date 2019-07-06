Косирін заявив про готовність поновити кар'єру футболіста

Колишній футболіст збірної України Олександр Косирін прокоментував участь у Kyiv Football Cup-2019 та повідомив, що може поновити професіональну кар'єру.

"Моєю мотивацією в подібних турнірах є можливість побачити знайомих хлопців не тільки з Одеси, з якими ми граємо, але і з інших команд – СКА, ФК Львів та інших. Це як виклик в національну збірну, ти приїжджаєш, спілкуєшся з футболістами з інших клубів, отримуєш задоволення. Для мене це мета, можливість пограти, згадати минулі комбінації.

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Титул найкращого бомбардира? Це додаткова опція, буду радий, якщо зможу виграти перегони. А так я просто ставлю крапку в наших комбінаціях. Намагалися фінтити, отримувати задоволення. На жаль, коли я був гравцем, так не фінтили, і зараз цього немає в Україні за винятком Шахтаря.

Чи міг би відновити кар'єру? Чому ні? Якби тренери тверезо дивилися б на ситуацію. Таких, як я, багато, досвідчених футболістів у формі, але, як то кажуть, у нас курс на омолодження", – цитує Косиріна FootBoom.

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