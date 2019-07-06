Косырин заявил о готовности возобновить карьеру футболиста

Бывший футболист сборной Украины Александр Косырин прокомментировал участие в Kyiv Football Cup-2019 и сообщил, что может возобновить профессиональную карьеру.

"Моей мотивацией в подобных турнирах является возможность увидеть знакомых ребят не только из Одессы, с которыми мы играем, но и из других команд – СКА, ФК Львов и других. Это как вызов в национальную сборную, ты приезжаешь, общаешься с футболистами из других клубов, получаешь удовольствие. Для меня это цель, возможность поиграть, вспомнить былые комбинации.

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Титул лучшего бомбардира? Это дополнительная опция, буду рад, если смогу выиграть гонку. А так я просто ставлю точку в наших комбинациях. Старались финтить, получать удовольствие. К сожалению, когда я был игроком, так не финтили, и сейчас этого нет в Украине, за исключением Шахтера.

Мог бы возобновить карьеру? Почему нет? Если бы тренеры трезво смотрели бы на ситуацию. Таких, как я, много, опытных футболистов в форме, но, как говорится, у нас курс на омоложение", – цитирует Косырина FootBoom.

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