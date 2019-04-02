Коштовний подарунок Суркіса добиває репутацію президента Німецького футбольного союзу – Гріндель може втратити посаду

Очільник НФС Райнхард Гріндель ризикує зіпсувати свою кар'єру через таємне багатство, зокрема й подарунок Григорія Суркіса.

Навколо Райнхарда Грінделя прогримів черговий скандал. Цього разу з українським слідом. Видання Bild повідомило, що півтора року тому Гріндель отримав на День народження дорогий подарунок – розкішний годинник. За інформацією джерела, Райнхарду цей презент вручив Григорій Суркіс, з яким вони разом працювали в УЄФА. Годинник оцінюють 5-значною сумою в євро.

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Проблема в тому, що німець нічого не повідомив про коштовний подарунок НФС. Гріндель розцінив це, як приватний презент від хорошого друга та навіть не хотів знати реальної вартості годинника. Втім, німецькі журналісти запевняють, що в офісі Райнхарда дізналися, скільки коштує такий подарунок, і попросили його повернути.

Репортери Bild на вчорашньому відкритті "Залу слави" німецького футболу в Дортмунді запитали Грінделя про презент Суркіса, але той відмовився відповідати, а потім зник з заходу через чорний хід. Інформація про годинник виплила дуже невчасно – функціонер може втратити посаду президента Німецького футбольного союзу. Таємне багатство Райнхарда активно обговорюють в останні дні.

У п'ятницю видання Spiegel повідомило про заробітки Грінделя, за які ніхто досі не знав. Виявляється, в період з липня 2016-го до липня 2017-го Райнхард отримав 78 тисяч євро за роботу в дочірній компанії НФС DFB-Medien на посаді очільника наглядової ради. Нічого такого, от тільки він не повідомив про цей дохід громадськості, зокрема необхідному органу.

А тепер ще цікавіше. Гріндель став президентом Німецького футбольного союзу у квітні 2016-го. Паралельно з цим він відмовився від місця в німецькому парламенті та роботи на телеканалі ZDF, завдяки чому, згідно з німецькими законами, на додачу до звичайної зарплатні президента НФС (7200 євро) Райнхард отримував компенсацію в такому ж розмірі за так звану втрату заробітку (в сумі 14400 євро на місяць).

Через деякий час Гріндель отримав посаду в дочірній компанії з зарплатнею в 6 тисяч євро на місяць, але про зміну заробітків не відрапортував. Як наслідок, продовжив отримувати вищеописану компенсацію (через збільшення доходу її, скоріш за все, скасували б). Відмовився від неї Райнхард аж у квітні 2017-го, коли був обраний до органів ФІФА та УЄФА – там він отримував близько 500 тисяч євро на рік.

Гріндель підтвердив заробіток 78 тисяч євро в DFB-Medien. Однак заявив, що нічого навмисно не втаємничував, адже коли подавав звіт про свій дохід, заступаючи на посаду президента Німецького футбольного союзу, то ще не працював у дочірній компанії.

Це одна з кількох ситуацій, яка встановила неоднозначну репутацію Грінделю. А ще був кейс Озіл/Ердоган, втеча з інтерв'ю Deutsche Welle після незручних запитань, критика за недостатню кваліфікацію у футболі. Німецькі журналісти повідомляють, що мало хто в НФС зараз його підтримує. З великою ймовірністю Райнхард незабаром покине свою посаду. Головний претендент на заміну – Філіп Лам.

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