Володимир Генінсон заявив, що у одеситів є деякі труднощі, але коштів вистачає для існування.

"Проблеми зараз є в усіх клубах України і ми це знаємо. Під час війни клуб без проблем – це або закритий клуб, або якась фантастика. Є труднощі, не зовсім проблеми, а труднощі. Плюс те, що на нас навалилося після літнього міжсезоння.

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У власників додалося свого головного болю. Але як таких проблем в клубі немає, зарплати виплачуються, затримок в принципі немає. Не вистачає, як і всім грошей, але тих, що є, достатньо на існування", – сказав Генінсон клубній прес-службі "моряків".

Нагадаємо, декілька днів тому Володимир Генінсон залишив посаду віце-президента Чорноморця. У функціонера є варіант працевлаштування в Поліссі.

До слова, на зимову паузу Чорноморець пішов на восьмій сходинці турнірної таблиці, набравши 22 очки (і має гру в запасі).

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