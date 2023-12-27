Владимир Генинсон заявил, что у одесситов есть некоторые трудности, но средств хватает для существования.

"Проблемы сейчас есть во всех клубах Украины и мы это знаем. Во время войны клуб без проблем – это либо закрытый клуб, либо какая-то фантастика. Есть трудности, не совсем проблемы, а трудности. Плюс то, что на нас навалилось после летнего межсезонья.

Генинсон может присоединиться к одному из лидеров УПЛ – экс-руководитель Черноморца имеет еще один козырный вариант

У владельцев добавилось своей головной боли. Но как таковых проблем в клубе нет, зарплаты выплачиваются, задержек в принципе нет. Не хватает, как и всем денег, но имеющихся достаточно на существование", – сказал Генинсон клубной пресс-службе "моряков".

Напомним, несколько дней назад Владимир Генинсон покинул пост вице-президента Черноморца. У функционера есть вариант трудоустройства в Полесье.

К слову, на зимнюю паузу Черноморец пошел на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка (и имеет игру в запасе).

Коноплянка в Карпатах, или еще 4 варианта для "сбитого летчика" – Европе он не нужен