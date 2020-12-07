"Тоді ми провели чудовий матч-відповідь з Наполі, але потім була Баварія. У цій грі стали очевидними наслідки багатьох років і багатьох речей, які не були зроблені правильно. Вам потрібно виступити якнайкраще, але це не працює. Втім, ми й досі дуже спокійні і пишаємось виконаною нами роботою.

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Кошмари Мюнхена мене не переслідують, тому що багато речей тоді було не в наших руках. Немає сумнівів, що вони були кращими, у них був чудовий день, хоча ми теж мали свої моменти. Я пам’ятаю один у Луїса Суареса, Бускетс влучив у штангу... гра могла змінитися. Але треба дивитися вперед. Це наслідок багатьох речей минулого, але завжди є сподівання. Є такі гравці, як Піке, які публічно вийшли і правильно пояснили певні моменти. Коли ви так довго не розвивалися, то схожі речі трапляються. Іноді краще досягти дна, щоб підняти голову. Тоді настала наша черга. Шкода, що все сталося в такий момент", – заявив Сарабія в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, тренерський штаб Сетьєна затримався у Барселоні лише на 7 місяців. "Блаугранас" програли чемпіонат Реалу, а похід в Лізі чемпіонів завершився історичним фіаско 2:8 проти Баварії.

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