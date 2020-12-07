"Тогда мы провели замечательный ответный матч с Наполи, но затем была Бавария. В этой игре стали очевидными последствия многих лет и многих вещей, которые не были сделаны правильно. Вам нужно выступить как можно лучше, но это не работает. Впрочем, мы до сих пор очень спокойны и гордимся выполненной нами работой.

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Кошмары Мюнхена меня не преследуют, потому что многое тогда было не в наших руках. Нет сомнений, что они были лучше, у них был замечательный день, хотя мы тоже имели свои моменты. Я помню один у Луиса Суареса, Бускетс попал в штангу... игра могла измениться. Но надо смотреть вперед. Это следствие многих вещей прошлого, но всегда есть надежда. Есть такие игроки, как Пике, которые публично вышли и правильно объяснили определенные моменты. Когда вы так долго не развивались, то похожие вещи случаются. Иногда лучше достичь дна, чтобы поднять голову. Тогда наступила наша очередь. Жаль, что все произошло в такой момент", – заявил Сарабия в интервью Marca.

Напомним, тренерский штаб Сетьена задержался в Барселоне только на 7 месяцев. "Блаугранас" проиграли чемпионат Реалу, а поход в Лиге чемпионов завершился историческим фиаско 2:8 против Баварии.

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