Франція не без проблем прорвалася на Мундіаль, вигравши групу з Україною, а потім тріумфувавши в Лізі націй. Таким чином, "Ле Бльо" могли спокійно готуватись до поїздки в Катар, переглядаючи новачків та відпрацьовуючи тактичні моменти. Суперника на перший з листопада матч підібрали серйозного – Кот-д'Івуар. "Слони" хоч і провалили відбір на ЧС-2022, однак привезли дуже сильний склад.

Дідьє Дешам вирішив освіжити взаємозв'язки основи – коуч поставив у старт практично всіх лідерів. В заявку не потрапили лишень Канте (він поїхав через сімейні обставини) та травмований Бензема. Крім того, в запасі залишився Мбаппе. Трійку відсутніх замінили Чуамені, Жиру та Нкунку.

Невиразна Франція і яскравий Тео

Перший тайм мав приблизно однаковий малюнок. Він не міг сподобатись французьким вболівальникам на марсельському "Велодромі", хоча для нейтрального глядача все виглядало круто. Матч проходив на зустрічних курсах – команди розмінювались контратаками й мало що створювали в позиційній фазі. Важко навіть сказати, чи тримали "Ле Бльо" ініціативу – іваурійці дещо агресивніше стартували, а загалом гра зводилась до швидкісних ривків до чужих воріт.

Великої кількості моментів не виникало. У господарів протягом перших 20 хвилин можна пригадати хіба що дві атаки з виводом Тео Ернандеса на ударну позицію в штрафному. Один постріл заблокував Байлі, а інший полетів у небо.

Кот-д'Івуар огризнувся кількома контрвипадами (зокрема, 2-в-2), а на 19-й хвилині гості ще й гол забили – і тут взнаки далася відсутність Канте. Погба послизнувся в центрі поля, Чуамені не встиг накрити Сангаре, а Ібраїма з опорної зони вирізав шикарний пас на хід Пепе правим флангом. Той влетів на правий край штрафного та пробив з-під обох Ернандесів у ближній кут. М'яч влетів у сітку з рикошетом від штанги. 0:1!

Взагалі, африканці дуже швидко проходили центр поля, а також користувались вільними зонами за спиною Тео Ернандеса. Втім, висока позиція латераля Мілана допомагала Франції попереду – більшість перспективних атак "Ле Бльо" в першому таймі так чи інакше проходили через нього. Зрештою, саме Тео допоміг зрівняти рахунок всього через 3 хвилини після пропущеного гола. Він відкрився на лівому куті карного майданчика й потужно пробив, Сангаре парирував, але підбирання залишилось за господарями – Ернандес одразу ж отримав проникний пас і виконав подачу вздовж воротарського. Жиру замкнув. 1:1!

Після цього розміну голами в першому таймі вболівальники побачили лишень один момент – це Нкунку головою завершив навіс Грізманна зі стандарту. М'яч пройшов над поперечкою. Всі інші епізоди гострого завершення не отримали, а в цілому матч виглядав дуже рівно. Показово, що обидві команди тримали володіння на рівні 50%.

Другий тайм відрізнявся від першого лишень вищою активністю в контактній боротьбі й зменшенням швидкостей. Збірні Франції та Кот-д'Івуару змінили акцент у своєму футболі, зосередившись на позиційному наступі. Великої кількості моментів така гра не принесла: "слони" могли зрівняти рахунок лише на 50-й та 59-й хвилинах завдяки дальнім ударам Конана та Ор'є (Льоріс витягнув їх), а "Ле Бльо" ледь не забили на 65-й внаслідок прострілу Комана – Грізманн з 10 метрів пробив у голкіпера.

В останній третині зустрічі Франція поступово перетягувала ініцативу, але притиснути суперника, як слід, підопічним Дідьє Дешама не вдавалося. Не допомагали і свіжі футболісти – після 59 хвилини на поле вийшли Саліба, Бен-Єддер, Рабйо, Гендузі та Клос. Здавалося, що Кот-д'Івуар більш-менш спокійно втримає нічию, але клас господарів дався взнаки на 3-й компенсованій хвилині при подачі з кутового. Її точним ударом головою замкнув Чуамені. 2:1!

Франція вирвала вильову перемогу, але Дідьє Дешаму точно є про що задуматись.