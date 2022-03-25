Французький Лілль був серйозно зацікавлений у послугах 27-річного поляка, стверджує MadeinfootOuestFrance.

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За інформацією джерела, чинні чемпіони Ліги 1 бачили у Кендзьорі підсилення на проблемну позицію правого оборонця, де тренерському штабу недостатньо Зекі Челіка та Жеремі П'є. Однак Лілль банально невчасно зробив пропозицію – за кілька годин до цього Кендзьора вже домовився про повернення в Лех.

Нагадаємо, що після повномасштабного нападу російських військ на територію України ФІФА дозволила футболістам призупиняти дію контрактів з клубами із цих країн та без перешкод тимчасово переходити в інші команди.

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