Чемпіонат Бельгії 2020/21, 9-й тур

Беєрсхот – Сент-Трюйден – 6:3

Голи: Гольцгаузер, 2, 25, (пен.), Тіссудалі, 17, 34, Броньйо, 40, Кулібалі, 57 – Філіппов, 44, Сузукі, 49, Назон, 74

Мехелен – Кортрейк – 1:2

Голи: Вот, 53, – Йонкхір, 71, Макаренко, 74

Вилучення: Каборе, 55 (Мехелен)

Стандарт – Брюгге – 1:1

Голи: Гаворі, 90+3, (пен.) – Дьятта, 40

Нереалізований пенальті: Лестьєнн, 61 (Стандарт)

Беєрсхот та Сент-Трюйден оформили справжній трилер, забивши одразу 9 голів за поєдинок. Сент-Трюйден був знищений до перерви – гості пропустили аж 5 м'ячів. Філіппов своїм красивим дебютним голом забив, здавалося б, м'яч престижу. По перерві Сузукі відквитав ще один м'яч, але Кулібалі знову збільшив розрив. Назон поставив крапку у матчі, забивши третій гол Сент-Трюйдена.

Мехелен Шведа мінімально поступився Кортрейку Макаренка. Євген вийшов на поле з перших хвилин, тоді як Мар'ян увійшов у гру лише наприкінці зустрічі. Мехелен вийшов вперед на початку другої половини завдяки голу Вота, а за 2 хвилини Каборе отримав другу жовту картку за грубий фол. Йонкхір вирівняв рахунок, а трохи згодом Макаренко замкнув подачу та приніс перемогу своєму клубу. Цікаво, що Євген востаннє забивав 19 листопада 2016 року в складі Динамо у ворота кам'янської Сталі.

Брюгге із Соболем не зміг втримати перемогу над Стандартом. Гості вийшли вперед у першій половині завдяки голу Дьятти, якому асистував екс-форвард Зорі Бонавентуре. По перерві Стандарт відчайдушно намагався відігратись. Спочатку Лестьєнн не реалізував пенальті, а трохи згодом, його гол скасували через офсайд. Однак, господарі таки зрівняли рахунок – Гаворі у компенсований час забив із 11-метрової позначки.

Таким чином, команда Соболя зберегла за собою першу сходинку з 19 пунктами, але стільки ж має Шарлеруа, який проведе свій матч завтра. Кортрейк Макаренка набрав 14 очок та піднявся на 8 місце, тоді як Мехелен Шведа з 7 заліковими балами залишився чотирнадцятим. Сент-Трюйден Філіппова з 6 пунктами залишився поруч із зоною вильоту.

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