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Кополовець став спортивним директором Миная

22:04 194 Читать на русском
Кополовець став спортивним директором Миная
Кополовець (праворуч) став спортивним директором Миная / Фото ФК Минай

Півзахисник Миная Михайло Кополовець отримав підвищення у закарпатському клубі.

Михайло Кополовець став новим спортивним директором закарпатського Миная, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, що з новими обов'язками Кополовець не завершує футбольну кар’єру – з цього дня він буде поєднувати роботу спортивного директора та гравця закарпатського клубу.

Нагадаємо, Минай виступає у Другій лізі, де очолює групу В, маючи в активі 30 очок після 17-ти турів.

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Теги
Михайло Кополовець Михайло Кополовець Друга ліга Минай Минай
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