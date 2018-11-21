Кополовець став спортивним директором Миная

Півзахисник Миная Михайло Кополовець отримав підвищення у закарпатському клубі.

Михайло Кополовець став новим спортивним директором закарпатського Миная, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, що з новими обов'язками Кополовець не завершує футбольну кар’єру – з цього дня він буде поєднувати роботу спортивного директора та гравця закарпатського клубу.

Нагадаємо, Минай виступає у Другій лізі, де очолює групу В, маючи в активі 30 очок після 17-ти турів.

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