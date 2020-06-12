Кополовець: Нашим регламентом підтираються всі, кому не лінь

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець різко висловився щодо майбутнього протистояння з київським Динамо.

"Якщо нам закидають, що кубкові півфінали повинні проходити тільки на стадіонах, сертифікованих під УПЛ, пропоную їм подивитися на стан арени в Ужгороді. При всій повазі до команд, які там грають, там немає нормальних умов для прийому колективу рівня Динамо.

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Кияни спочатку відразу погодилися грати в Минаї, прислали документ, але потім чомусь почали відмовлятися від матчу на нашому стадіоні. Тому виник Ужгород. Нашим регламентом підтираються вже всі кому не лінь, ніхто його не поважає. У нас же в Минаї новий стадіон, євроремонт, гаряча вода. Тому ніяких проблем в прийомі Динамо на нашому стадіоні не буде.

Що стосується розмов про початок матчу о 14.00, то ми не ідіоти, розуміємо, що в такий час грати складно, жарко, однак підлаштувалися під Динамо і УАФ. Є умови транслятора гри і прохання Динамо, яке теж хоче зіграти раніше, щоб полетіти з Ужгорода назад до Києва до 17:00, тому що потім закриється аеропорт. Ми маленький клуб, ці питання не вирішуємо.

Думаю, що з системою VAR теж буде в підсумку все нормально, і вона зможе працювати на нашому стадіоні в кубковому матчі. Ще раз повторюся: грати в 14:00 – це не було бажанням Миная. Але ось вийти в фінал у нашої команди бажання обов'язково буде. Назад шляху немає, якщо ми дісталися до цієї стадії. Будемо намагатися, а там як бог дасть", – поділився Кополовець в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка України між Минаєм та Динамо відбудеться 17 червня о 14:00.

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