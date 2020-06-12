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Кополовец: Нашим регламентом подтираются все, кому не лень

09:42 36 Читати українською
Кополовец: Нашим регламентом подтираются все, кому не лень
Михаил Кополовец / фото ФК Минай

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец резко высказался о будущем противостоянии с киевским Динамо.

 

"Если нам говорят, что кубковые полуфиналы должны проходить только на стадионах, сертифицированных под УПЛ, предлагаю им посмотреть на состояние арены в Ужгороде. При всем уважении к командам, которые там играют, там нет нормальных условий для приема коллектива уровня Динамо.

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Киевляне сначала сразу согласились играть в Минае, прислали документ, но потом почему-то начали отказываться от матча на нашем стадионе. Поэтому возник Ужгород. Нашим регламентом подтираются уже все кому не лень, никто не уважает. У нас же в Минае новый стадион, евроремонт, горячая вода. Поэтому никаких проблем в приеме Динамо на нашем стадионе не будет.

Что касается разговоров о начале матча в 14.00, то мы не идиоты, понимаем, что в такое время играть сложно, жарко, однако подстроились под Динамо и УАФ. Есть условия транслятора игры и просьбы Динамо, которое тоже хочет сыграть раньше, чтобы улететь из Ужгорода обратно в Киев до 17:00, потому что потом закроется аэропорт. Мы маленький клуб, эти вопросы не решаем.

Думаю, что с системой VAR тоже будет в итоге все нормально, и она сможет работать на нашем стадионе в кубковом матче. Еще раз повторюсь: играть в 14:00 – это не было желанием Миная. Но вот выйти в финал у нашей команды желание обязательно будет. Назад пути нет, если мы добрались до этой стадии. Будем стараться, а там как Бог даст", – поделился Кополовец в интервью Meta Ratings.

Напомним, полуфинальный матч Кубка Украины между Минаем и Динамо состоится 17 июня в 14:00.

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