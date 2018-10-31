Кополовець: Можливо, це був би мій останній матч з Динамо

Півзахисник Миная Михайло Кополовець пошкодив меніск та найближчим часом поїде на обстеження у Німеччину.

"Не хотів цього говорити, але тиждень тому я сильно травмувався і скоріш за все не буду грати з киянами. Готуюся до операції в Німеччині: у мене виникли проблеми з двома менісками і на додачу до цього, я серйозного ушкодив коліно у зустрічі з Черкащиною-Академією.

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Мені дуже шкода, адже на цю гру я очікував півтора місяці. Можливо, це був би мій останній матч з киянами", – передає слова Кополовця Footboom.

Матч 1/8 фіналу Кубка України Минай – Динамо відбудеться сьогодні, 31 жовтня о 14:00.

Минай – Динамо: матч Кубка України транслюватимуть лише в YouTube