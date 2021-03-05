"Милевский – шикарный футболист. Игрокам Миная повезло, что они играют с таким футболистом. Где они могли бы видеть Артема Милевского? В телевизоре. Майами, Ferrari, Lamborghini, красивые женщины же это реально так, а сейчас он в нашей команде.

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Все думают, что он где-то высоко, а он обычный человек. Он на своем примере показывает, чего можно достигать в футболе, какие деньги можно зарабатывать. Открытый человек с открытой душой. Поэтому им повезло. Единственное, о чем я жалею, что не знал Милю раньше, хотя бы в Майами меня свозил", – сказал Кополовец для YouTube-каналу Sport Arena.

По возвращении в УПЛ 36-летний Милевский уже успел сыграть в двух поединках, но пока забитыми мячами не отличался.

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